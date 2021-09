VIDEO: Shakira sufre ataque de jabalíes junto a su hijo Milán en parque de Barcelona

(NOTICIAS YA).- Shakira fue a dar un paseo a un parque de Barcelona este miércoles junto a su hijo Milán y lo que menos esperaba, pasó. ¡Fueron atacados por jabalíes!

La famosa cantante colombiana, compartió en sus historias de Instagram cómo terminó tras un ataque de jabalíes.

En el video en redes sociales, Shakira muestra el estado en el que quedó su bolso, luego de que estos animales silvestres quisieran arrebatárselo y "llevárselo al bosque" como dijo la cantante.

"Miren como me han dejado el bolso 2 jabalíes que me han atacado en el parque... miren... me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado eh"