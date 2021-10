California requerirá vacunas COVID-19 para todos los estudiantes elegibles

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom anunció que California se convertirá en el primer estado de los Estados Unidos en exigir las vacunas COVID-19, para todos los estudiantes elegibles que asistan a clases en persona.

La decisión está pendiente de la aprobación total de la FDA para diferentes grupos de edad, a partir del viernes, que se aplicaba a personas mayores de 16 años. La vacuna solo tiene autorización de emergencia para niños mayores de 12 años, y se están realizando estudios sobre la vacunación de niños de 5 a 11 años.

Luego de la aprobación total, las reglas entrarían en vigencia al comienzo del próximo período escolar de un estudiante, dijo Newsom, posiblemente en enero o en el verano.

California will require our students to get vaccinated against COVID-19 to come to school. Just like existing vaccine requirements for the measles or mumps, this is about keeping our students and teachers safe and healthy. pic.twitter.com/C5urMs1E1n

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 1, 2021