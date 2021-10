El condado de Nueces anuncia sus clínicas para Prueba de COVID-19 y de Terapia Regeneron

El Distrito de Salud Pública de Corpus Christi - Condado de Nueces anuncia una nueva dirección que funcionará la próxima semana para la realización de pruebas de COVID-19 y una ubicación para una Clínica de Terapia de Infusión Regeneron administrada por el estado. Las pruebas y la terapia de infusión son completamente gratis.

Prueba de COVID-19:

Christus Spohn Hospital Memorial, 2606 Hospital Boulevard, lunes y miércoles, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las autoridades de salud indican que no es obligatorio registrarse antes para la toma de la prueba. Pero si desea hacerlo puede ser en línea visitando el sitio web de la Ciudad en http://www.cctexas.com, y luego haga clic en "Registro de PRUEBAS COVID-19".

Clínica de infusión de Regeneron:

Richard M. Borchard Regional Fairgrounds, ubicado en 1213 Terry Shamsie Boulevard en Robstown, los siete días de la semana de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las personas que no tengan cita serán recibidas a las 8:00 a.m., 12:00 p.m. y 4:00 p.m. Si no tiene un médico de atención primaria, puede llamar a la línea directa de COVID al (800) 742-5990 y el personal evaluará si el tratamiento monoclonal es adecuado para usted.

Recuerde que para calificar para la terapia de infusión de Regeneron, debe tener 12 años de edad o más, pesar al menos 88 libras, tener una referencia médica y pertenecer a uno o más grupos de alto riesgo:

65 años o más

Obeso o con sobrepeso con un índice de masa corporal (IMC) de 25 o más

Embarazada

Enfermedad renal crónica

Diabetes

VIH

Leucemia

Inmunodeprimido

Enfermedad cardiovascular

Hipertensión

Enfermedad pulmonar crónica

Asma moderada a grave

Enfermedad de célula falciforme

Trastornos del neurodesarrollo

Para obtener más información, visite http://www.cctexas.com/coronavirus y http://www.nuecesknows.com.