Encuentran restos que sospechan son de niño desaparecido desde mayo

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Iowa encontraron en un campo de maíz restos humanos que sospechan corresponden a un niño que desapareció desde finales de mayo, justo unos días antes de su cumpleaños.

Los restos humanos fueron descubiertos por un agricultor que trabajaba en el campo de maíz ubicado a unas pocas millas de Montezuma, en donde Xavior Harrelson, de 10 años, desapareció el pasado 27 de mayo.

La División de Investigación Criminal de Iowa informó sobre el hallazgo, destacando que junto a los restos encontrados identificaron ropa similar a la que llevaba el niño cuando desapareció.

“Parece ser la de un adolescente y en este momento, la ropa que vemos en la escena, a pesar de que obviamente está sucia y esas cosas, es consistente con lo que sabíamos que usaría Xavior por última vez”, dijo Mitch Mortvedt, subdirector de la División de Investigación Criminal de Iowa, a KCCI.

BREAKING: DCI Asst. Director Mitch Mortvedt confirms the remains of a boy has been found in a combine field nearby, with clothes matching the description of what #XaviorHarrelson was reportedly last wearing. Authorities are not confirming whether it was him. @KCCINews pic.twitter.com/nsmHWCrAqS

— Chris Gothner KCCI (@CGothnerKCCI) September 30, 2021