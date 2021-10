Exesposo de JLO debutará como boxeador contra Lamar Odom

(NOTICIAS YA).- Lamar Odom y Ojani Noa cuentan los minutos para verse las caras este sábado en Miami en un combate de boxeo de celebridades, donde todos los pronósticos apuntan a que el exjugador de la NBA ganará. Sin embargo, conversamos EN EXCLUSIVA con el exesposo de Jennifer López sobre este esperado encuentro.

VIDEO: Shakira sufre ataque de jabalíes junto a su hijo Milán en parque de Barcelona

Celebrity Boxing encara a grandes celebridades del mundo del deporte o del entretenimiento en el cuadrilátero. En esta oportunidad, el James L. Knight Center en Miami se llenará este sábado 2 de octubre para ver cómo se enfrentan el cubano Ojani Noa, exposo de JLO y el exjugador de Los Ángeles Lakers de la NBA Lamar Odom.

Ojani, quien llegó a los Estados Unidos en 1992, confesó que durante muchos años practicó el boxeo en Los Ángeles pero esta sería su primera oportunidad para debutar en boxeo de celebridades.

La pelea entre Noa y Odom será la última de la noche y la más esperada. Si no tienes boletos para verla personalmente en Miami este sábado, puedes verla en FITE.TV.

Guerra de Titanes: Residente vs JBalvin

VIRAL: Hombre de Florida captura un lagarto con un contenedor de basura

1 more day till fight night!!! Get your tickets at https://t.co/1uUXEPof7W or at the door. Go to @FiteTv to watch at home https://t.co/6lLlwPbh7h

— LAMAR ODOM (@RealLamarOdom) October 1, 2021