Familiares de joven hispano desaparecido temen lo peor

(NOTICIAS YA).- Una familia hispana del Distrito de Columbia rompe el silencio después de tres días desde la misteriosa desaparición de un joven centroamericano y temen que las pandillas están involucradas.

Adonis Rodríguez, de 17 años de edad, fue visto por última vez saliendo de su hogar hace 3 días, sus familiares temen lo peor pues relatan que el centroamericano estaba siendo extorsionado por pandilleros.

“Estoy bien preocupada, quiero saber donde está, supongo que alguna pandilla lo ha de tener secuestrado”, expresó Glendy Rodríguez, hermana del desaparecido.

El único rastro que dejó fue su patineta y mascarilla que oficiales de la policía encontraron tiradas en la acera cerca de su hogar.

“Él llegó de la escuela, dejó su mochila y se fue a comprar comida porque a él no le gusta la comida de la escuela. Pero bien extraño que ya no regresó y le llamamos a la policía y le dimos la información y todo eso y estuvieron buscando por aca y encontraron la patineta de él en el suelo”, agregó.

Según esta familia, el joven estaba siendo extorsionado por pandilleros. “El sipote era humilde y según él contaba que lo estaban amenazando pero los alumnos de la escuela que son de la mara 18 y ellos le decían que se mentira droga, que la vendiera pero él no quería porque nosotros somos de estas personas que no hacemos esas cosas”, comentó José Pérez Ayala, tío del desaparecido.

Adonis Rodríguez mide 5 pies 7 pulgadas, tiene un peso aproximado de 160 libras, con ojos color café. La última vez que fue vestía jeans con una camisa de franela y zapatos negra con rojo.

“No he comido, no he podido dormir pienso que le estara pasando, estara dormido no se pienso muchas cosas”, dijo Glendy Rodríguez.

Por su parte las autoridades no dieron comentarios sobre este caso pero indicaron que sigue bajo investigación.

Esta familia tiene la esperanza de que algún vecino del área del complejo de apartamentos donde fue encontrada la patineta con la mascarilla del joven denuncien cualquier actividad sospechosa que hayan visto que pueda ayudar con la investigación.

Si tiene información que ayude a dar con su paradero llame al 202-727-9099. Puede hacer su denuncia de forma anónima y en español.