Fotógrafa de boda cobra venganza porque no le dieron ni un vaso de agua

(NOTICIAS YA).- Una nueva historia viral ha capturado la atención de los internautas: se trata del relato de una mujer que aceptó ser fotógrafa de bodas y no le permitieron siquiera tomar agua en todo el día, por lo que tuvo que tomar medidas extremas.

Se desconoce dónde o cuándo sucedieron los hechos, pero la experiencia fue narrada recientemente en la plataforma Reddit, por la usuaria u/Icy-Reserve6995.

Esta subió su caso a la página “Am I the Asshole?”, una comunidad que ayuda a aquellos que han pasado por alguna experiencia confusa y no están seguros si en esa situación fueron “el malo”.

“Realmente no soy una fotógrafa. Soy peluquera de perros. Tomo muchas fotos de perros todo el día para subir a Facebook e Instagram. Es “lo mío”… un corte y una foto en cada cita. Muy rara vez fotografío algo que no sean perros, incluso si tengo una buena instalación”, escribió.

“Un amigo se casó hace unos días y, queriendo ahorrar dinero, me preguntó si podría fotografiar (el evento). Le dije que no era realmente mi fuerte pero me convenció diciéndome que no le importaba si (las fotos) eran perfectas: tenían un presupuesto muy limitado y yo accedí a fotografiarlo por 250 dólares, nada para un evento de 10 horas”, continuó.

La ahora fotógrafa contó que tuvo que conducir siguiendo a la novia de cita en cita antes de la boda y documentando su recorrido. Luego hizo lo mismo en la ceremonia y la recepción. Su jornada de trabajo comenzó alrededor de las 11 de la mañana y debía finalizar aproximadamente a las 7:30 p.m.

“Alrededor de las 5 (de la tarde), la comida está siendo servida y me dijeron que no podía sentarme a comer porque tenía que ser fotógrafa. De hecho, no me reservaron un lugar en ninguna mesa. Estoy cansada y para este punto arrepintiéndome de haber hecho esto por casi nada. Además está increíblemente caliente: el salón es una antigua legión de veteranos, y está a unos 110 grados Fahrenheit (43.3 centígrados), sin aire acondicionado”, describió.

“Le dije al novio que tenía que irme unos 20 minutos para conseguir algo de comer y beber. No hay barra libre, ni siquiera puedo obtener agua y mis dos botellas de agua se acabaron hace mucho. Me dijo que podía ser fotógrafa o irme sin paga. Con el calor, el hambre y estando generalmente molesta por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí”, relató la fotógrafa, quien tomó medidas drásticas para mostrar inconformidad con las condiciones del trabajo.

“Así que borré todas las fotos frente a él y me fui, diciéndole que ya no era su fotógrafa. Si me iban a pagar 250 dólares, honestamente en ese punto hubiese pagado $250 solo por un vaso de agua fría y un lugar dónde sentarme por cinco minutos”, reveló.

¿Fui yo (la) imbécil? Se fueron a la luna de miel y han estado lejos de las redes sociales, pero muchas personas les han publicado pidiendo fotos y han obtenido cero respuestas”, finalizó.

La mujer luego reveló que incluso antes de ser contratada como fotógrafa y que no le permitieran siquiera beber agua en todo el día de trabajo, ella estaba invitada a la boda como amiga.

La comunidad despejó su duda, y determinó que ella no fue la villana en esta situación.