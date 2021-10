Indocumentado y sin seguro lucha por vencer el cáncer

Migrar por necesidad a un país distinto y sin la documentación en regla no es nada fácil para nadie y mucho menos si estás enfermo. Esta es la historia de un residente del valle quien lucha por su vida y por mantenerse al lado de sus hijos.

"Bueno, mi situación es que tengo cáncer de vejiga, una enfermedad que puede ser mortal". Este es el diagnóstico de Luis Querales, un venezolano que salió de su país hace dos años buscando una mejor calidad de vida, sin embargo el camino hasta aquí no ha sido fácil para él y su familia. La Salud no lo ha acompañado.

"Me puse en un estado anémico grave, en tres oportunidades y esta es la cuarta oportunidad, esta última que estoy viviendo ahorita" explicó.

Afortunadamente ha podido salir de las crisis y vivir para contarlo gracias a la atención de emergencia que brinda la salud local.

"Fui tratado al hospital, donde me trataron muy bien y me estabilizaron mi vida. Me salvaron mi vida."

Sin embargo, para el señor Luis el poder seguir con su tratamiento se convierte en algo impensable ya que no cuenta con los recursos económicos para seguir adelante.

"Una cita solo cuesta 360 dólares, más todos los estudios que se tienen que hacer, realmente es demasiado costoso".

Para este inmigrante venezolano el tiempo se agota. En tan solo dos semanas necesita verse con un especialista y para ello requiere con urgencia obtener un seguro que lo respalde, es por ello que eleva un grito de ayuda para solventar su estatus migratorio y seguir con su lucha.

"Si hay alguna institución benéfica o alguna persona que pueda ayudarme para yo costear el proceso de emigración o la gestión del TPS porque no tengo ni un dólar en el banco".

Ante la pregunta de cuál es su mayor temor: "En que yo me vaya y deje a mis hijos solos..porque yo quiero luchar por la vida".

El señor Luis Querales y su familia necesitan ayuda. Si usted desea colaborar con esta causa, han puesto a la orden una cuenta GoFundme con la que esperan poder costear los gastos necesarios para poder librar esta batalla contra el cáncer.

"Ahora lo que tengo es este problema, lo que pido es una ayuda", dijo.