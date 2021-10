¡NO AL SILENCIO! Las víctimas de violencia doméstica no están solas

(NOTICIAS YA).- 6 de cada 10 mujeres mueren al año a causa de la violencia doméstica en Estados Unidos. Hoy, primero de octubre comienza el mes de la concientización sobre este crimen.

Este problema, azota nuestra comunidad más de lo que se imagina. Aproximadamente 7 mujeres abusadas llegan A DIARIO a las puertas del Centro Mujeres Restauradas por Dios en busca de ayuda.

"Lo normal de un hogar, es amor, es respeto, son principios. No es golpes, no es gritos, no es borrachera, no es droga", afirma Nancy Hernández, directora de este centro de ayuda.