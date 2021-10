Ofrecen $15,000 de recompensa por información de Miya Marcano, a una semana de su desaparición

(NOTICIAS YA).- Al cumplirse una semana de la desaparición y búsqueda de Miya Marcano, las autoridades ofrecen una recompensa de $15,000 por información de valor sobre el caso de esta joven estudiante, en el cual la única persona de interés, está muerta.

Este viernes se retomó la búsqueda de Miya Marcano en New Smyrna Beach, en el condado Volusia, donde el teléfono celular de Armando Caballero, quien fue localizado muerto bajo presunto suicidio, arrojó localizaciones que enviaron a las agencias de la ley a este nuevo punto.

Los esfuerzos de la autoridades se han centrado en diversas ubicaciones en el caso de Miya Marcano, como lo han sido su lugar de residencia donde también trabajaba Armando Caballero, principal persona de interés en la desaparición de la estudiante al presuntamente pretenderla amorosamente y ser rechazado por ella.

Tras una intensa investigación y más de 170 funcionarios especializados, con perros policía y aeronaves oficiales, se han buscado pistas en Sabal Club Apartaments, donde fue localizado muerto Armando Caballero, así como el parque Blanchart y en New Smyrna Beach, donde desde este jueves y hoy viernes siguen enfocados en encontrar a Miya Marcano.

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Miya Marcano, comunicarse a la Línea de Alto Al Crimen al 800-423-8477. Puede permanecer en el anonimato y aún así recibir la recompensa.

