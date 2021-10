Revelan nuevas imágenes de Gabby Petito admitiendo que Brian Laundrie la maltrató

(NOTICIAS YA).- Tras 12 días de confirmarse el asesinato de la joven viajera de 22 años y a 19 días de la desaparición de su prometido, la investigación en el caso de Gabby Petito deja más preguntas que respuestas. Nuevas imágenes revelan el maltrato que presuntamente cometió Brian contra Gabby el 12 de agosto de 2021 en Utah.

El video de la cámara corporal de otro oficial de Moab que participó en la parada de tráfico a la camioneta tipo van, propiedad de Petito, donde se trasladaba la pareja en un viaje al oeste de Estados Unidos, se aprecia cómo el funcionario conversa con la joven visiblemente afectada y le pregunta (tras una denuncia de una tercera persona por supuesta agresión física de Laundrie a su novia más temprano):

POLICÍA: ¿Te golpeó? Quiero decir que está bien si estás diciendo que lo golpeaste, entiendo eso, pero queremos saber la verdad, si realmente te golpeó, porque tu sabes...

GABBY PETITO: Supongo, supongo, si... pero le pegué primero.

POLICÍA: ¿Dónde te golpeó? No te preocupes, sé honesta.

GABBY PETITO: Bueno, él me agarró la cara así. Supongo. El no me pegó en la cara, sabes... él no me da puñetazos en la cara, ni nada.

POLICÍA: ¿Te dio una bofetada o qué?

GABBY PETITO: Me agarró así y me rasguñó... y por eso me arde.. eso parece...definitivamente tengo un corte aquí, puedo sentirlo. Es como si me quema...

Mientras tanto, en North Port decenas de personas continúan llegando a diario a entregar ofrendas a la memoria de esta joven asesinada Gabby Petito con globos, flores velas y oraciones, mientras el FBI sigue bajo el rastro de su prometido, quien es persona de interés en su desaparición.

