(NOTICIAS YA).- Este sábado el Alguacil del condado Orange, John Mina informó que esta mañana encontraron un cuerpo que coincide con las características de la joven desaparecida desde hace una semana Miya Marcano.

Mina dijo que el cadáver fue localizado en una zona boscosa cerca de las 10:45 a.m. mientras los miembros del Equipo de Respuesta de Emergencias de la Oficina del Alguacil del condado Orange realizaban una búsqueda en el área del Condominio Tymber Skan, ubicado en la Avenida South Texas de esta entidad.

El Alguacil John Mira expresó que este no era el resultado que todos querían y, aunque no se ha confirmado que el cuerpo corresponda a Miya Marcano, se halló una identificación de ella en un bolso cerca del cadáver. Sin embargo, el forense será quien confirme que los restos corresponden a Miya Marcano, a pesar de que las autoridades estén muy seguros de la identidad.

Hasta el momento no ha revelado cómo sucedió el crimen, debido a que sigue bajo intensa investigación, pero el Alguacil Mina indicó que no tienen a otra persona de interés en este caso, siendo Armando Caballero, quien fue hallado muerto el lunes bajo presunto suicidio, el supuesto responsable del asesinato de Miya Marcano.

Earlier today, OCSO Emergency Response Team members were searching the area of Tymber Skan Apartments off S. Texas Ave. when they discovered a body believed to be Miya Marcano. We are heartbroken & we grieve with her family. Please keep them in your prayers. pic.twitter.com/Mk7DwLrbn9

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) October 2, 2021