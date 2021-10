¡$685 millones se sortean esta noche con Powerball!

(NOTICIAS YA).- Powerball ha acumulado un total de $685 millones para su sorteo de este lunes. Y tú, ¿Ya compraste tus boletos?

El gran juego de la Lotería de la Florida trae una nueva oportunidad de convertirse en millonarios. Esta noche, se juega su suerte para ganar $685 millones con Powerball.

Los ganadores del premio mayor tienen la opción de recibir sus ganancias en 30 cuotas anuales o como una opción única en efectivo de una suma global de aproximadamente $485,5 millones. Además del premio mayor, los jugadores tienen la oportunidad de ganar premios que no son premios mayores que van desde $4 a $2 millones al hacer coincidir otras combinaciones de números.

Puedes ver el sorteo en vivo del Powerball esta noche a las 10:59 p.m. justo antes de Noticias Univision.

Es importante recordar que con la compra de tus boletos, la Lotería de la Florida contribuye con miles de millones de dólares en mejoras para la educación, además de lograr enviar a más de 880,000 estudiantes a la universidad a través del Programa de Becas Bright Futures.

Otro dato importante: Desde 1988, los juegos de la Lotería de la Florida han pagado más de $77.6 mil millones en premios y más de 3,000 personas se han convertido en millonarias.

