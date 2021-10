¡Inconsolables! Abuelos piden ayuda para buscar a su nieta desaparecida desde mayo en Florida

(NOTICIAS YA).- Los abuelos de Kelly Vázquez, joven desaparecida desde hace más de 4 meses, siguen desconsolados al no obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades sobre el caso de su nieta. Afirman que no se le ha dado la atención que le han brindado a otras desapariciones.

Kelly Vázquez, de 21 años, salió la mañana del pasado 23 de mayo de 2021 de su casa en Valrico, Florida, pero no regresó más. Sus inconsolables abuelos presumen que le haya pasado lo peor, pero no tienen ni siquiera forma de saberlo.

"Es muy fuerte. Mi nieta era mi amiga, ella era mi confidente, ella era mi todo. Y es extremadamente doloroso que ella probablemente ya no esté con vida y nosotros ni siquiera podamos saber cómo murió. Al menos los padres de Gabby saben. Nosotros no, nosotros no tenemos idea", expresó María Vázquez, abuela de Kelly, joven desaparecida.