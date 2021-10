Acusado de matar a 3 compañeros de trabajo con un bate de béisbol y a puñaladas en Florida

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Pensilvania está acusado de matar a 3 compañeros de trabajo y de herir a otro de ellos este sábado en Davenport, Florida.

Primera Dama de Florida diagnosticada con cáncer de mama

Shaun Paul Runyon, de 39 años, enfrenta 3 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de agresión agravada luego de golpear mortalmente con un bate a Kevin Lanusse, de 41 años y a Dewlon Donell, de 46 años, mientras dormían la mañana de este sábado 2 de octubre en una casa de alquiler en Davenport. Además, Runyon mató a Gregory Dolezal, de 44 años a puñaladas.

Trascendió que Runyon junto a las 4 víctimas mortales y la persona que sobrevivió a su ataque, se estaban quedando en una casa rentada en Davenport no incorporada debido a que fueron contratados por la sede de Publix en Lakeland para realizar trabajos eléctricos con la compañía que los empleaba JNB Electric en Pensilvania.

Madre hispana clama justicia a casi 2 años del asesinato de su hijo y su hermano en Florida

Sin embargo, el viernes 1 de octubre, Runyon tuvo un desacuerdo en el lugar de trabajo con su supervisor, Kevin Lanusse, a quien terminó golpeando.

Aunque Runyon se fue del sitio y sus otros 4 compañeros pensaran que se había regresado a Pensilvania, su lugar de residencia, Runyon regresó a la vivienda donde se habían estado quedando alquilados, cerca de las 9:45 a.m. del sábado 2 de octubre, cuando cometió la mortal masacre contra los 3 hombres y la agresión contra su otro compañero, quien logró sobrevivir.

Luego, Runyon escapó en un vehículo rentado hacia Lake Wales, donde pudo ser capturado sin incidentes en el Lake Wales Medical Center.

Revelan nuevas imágenes de Gabby Petito admitiendo que Brian Laundrie la maltrató

La Oficina del Alguacil del condado Polk informó que Runyon les dijo a los detectives que el viernes fue a Georgia, donde compró una ballesta e ideó un plan para regresar a Florida y matar a sus 3 compañeros de trabajo. También les contó que condujo hasta Tampa y dejó el vehículo del trabajo en el Aeropuerto Internacional de esa ciudad, donde alquiló un auto Nissan Versa a la compañía Enterprise.

Florida: Abusó sexualmente de 2 niños y lo grabó en su teléfono, según autoridades

Here is the news conference in its entirety: https://t.co/qe5we1cvKt#DavenportTripleHomicide https://t.co/Dm22yOjufc

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) October 4, 2021