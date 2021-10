Continúan en alerta los padres de familia en Prince William 

(NOTICIAS YA).- Padres de familia en Prince William continúan en alerta días después de que se registraron varios incidentes con un individuo merodeando cerca de un plantel escolar de la región.

“Como madre me siento preocupada. Lo más preocupante es que pasó tan cerca de la escuela donde nosotros como padres pensamos que están seguras nuestras niñas, ya que no están respetando las instituciones”, comentó Gladys.

“Hay un incidente sospechoso que ocurrió el 30 de septiembre en el que nuestros oficiales respondieron a una llamada de emergencia de varias adolescentes. Las niñas dijeron que no aceptaron subirse en el auto del sujeto y de inmediato le informaron a un adulto sobre lo ocurrido”, explicó el portavoz de la Policía de Prince William, Renee Carr.

“Preocupación el no saber cuál era su intención, si les ofreció dinero preocupa el saber que en realidad no sabemos qué quería hacer con las niñas, eso ya da a entender que algo quería con las niñas”, expresó María, una madre de familia de Prince William.

“Preocupa porque ya vamos a tener más miedo en esta comunidad me entiende de las personas que andan haciendo esas cosas, gente grosera que no tiene que hacer, gente que no le tiene amor a los niños”, agregó María.

El sospechoso es descrito como hispano de entre 30 a 36 años de edad, conducía un Subaru Forester. Es de contextura gruesa con cabello largo color negro, portaba lentes y vestia con una camisa color anaranjada. Este tenía barba y posiblemente tatuajes en su brazo izquierdo.

“Hay que decirle a nuestros hijos que tengan precaución cuando un extraño les ofrezca dinero, o un perrito o dulces si es extraño que lo ignoren inmediatamente y le diga a un maestro y ojala que lo agarren”, concluyó una madre de familia.

Las autoridades recalcaron lo importante que es que los padres de familia tengan estas conversaciones y le expliquen a sus hijos que si una persona desconocida se acerca a ellos lo más seguro es que se retiren y lo denuncien con un adulto.

Cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes pueden comunicarse con el Departamento de Policía del Condado de Prince William al 703-792-7000 o a través del sitio web www.pwcva.gov/policetip.