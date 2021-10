Facebook, Instagram y WhatsApp: Los memes más divertidos por la caída de redes sociales

No es tu modem, ni tu celular, ni la actualización que llevas postergando semanas. No te preocupes si no ves dos palomitas en las conversaciones o si no cargan los posteos que programaste para hoy, el servidor global de Mark Zuckerberg que incluye plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó severos problemas desde las 10:47 a.m. en todo el mundo.

Como era de esperarse, cientos de memes comenzaron a surgir en Twitter, TikTok y Telegram, ya que estas plataformas continúan con su servicio y como en otras ocasiones, son el refugio ideal para aquellos que buscan respuestas.

Por ahora, no queda más que esperar una solución de parte de la compañía de comunicaciones, pero sin duda, la espera es mejor mientras las risas no falten...

Yo después de horas sin entrar a

Facebook, Instagram y WhatsApp. pic.twitter.com/SN5ZZHMQsx — El Guarromántico (@Guarromantico_) October 4, 2021

Ya casi queda, aguantame tantito. pic.twitter.com/VRfqpOajq2 — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) October 4, 2021

Las oficinas de Facebook en estos momentos: pic.twitter.com/NSZlcOBXux — platano (@OriginalPlatano) October 4, 2021

Los humanos tras 3 horas sin Instagram, Whatsapp, Facebook, Telegram y TikTok. pic.twitter.com/GWwHzLTef2 — Vivaventuras (@vivaventuras) October 4, 2021

La gente de Facebook, Instagram y WhatsApp llegando a Twitter en estos momentos: pic.twitter.com/bjSrfaKY5A — El Pandita Rojo (@ElPanditaRojo_) October 4, 2021

Mark zuckerberg viendo al equipo técnico que no puede reactivar whatsapp, facebook e instagram: pic.twitter.com/lQb5BdXgGY — 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗳𝗹𝗶𝘅 (@iMemeflixx) October 4, 2021

Yo después de reiniciar mi módem y mi celular varias veces: pic.twitter.com/dhSAMotHAV — Memezon Prime (@imemezonprime) October 4, 2021