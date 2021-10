Facebook y sus aplicaciones cayeron, y estos son los mejores memes

(NOTICIAS YA).- Este lunes, Facebook y todas sus aplicaciones presentaron fallas en varios lugares del mundo. En cuestión de minutos, los internautas usaron su creatividad para sacar el máximo de esta situación.

Ante la ausencia de Facebook e Instagram, Twitter se volvió el punto de encuentro de los usuarios y se ha vuelto tendencia #facebookDown #Instagramdown y #Zuckerberg, por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen ahora a la misma compañía. Asimismo, no solo las redes sociales estan enfrentando problemas si no sus páginas oficiales también.

Estos son algunos de los mejores memes en las redes sociales:

1. Mark Zuckerberg envuelto entre cables análogos.

Mark Zuckerberg right now pic.twitter.com/L0BmTIrXoN — Tahir Iqbal (@Tahiriqbal095) October 4, 2021

2. Mientras que algunos usuarios hicieron alusión al regreso a Twitter con la caída de plataformas.

Everyone running to Twitter to check that what happened to WhatsApp, Instagram and Facebook😂 #serverdown pic.twitter.com/hKuyU58P4U — mariahoun (@MemesGoal) October 4, 2021

everyone relocating to twitter after fb and ig go down#facebookdown pic.twitter.com/Rk5KcexMiq — 𝖋𝖔𝖗𝖘𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 (@imthedopey) October 4, 2021

3. Otros resaltaron que la plataforma Twitter esta sosteniendo a todas las redes sociales en este momento.

Twitter holding social media after whatsapp, Instagram and Facebook went down...... pic.twitter.com/Y6wtW4c9qY — Plo sigei (@Plosigei) October 4, 2021

WhatsApp, Instagram and Facebook down Other SM to Twitter rn: pic.twitter.com/TFaoD2ggHE — ARIELLA 💕 (your fav shoe 🔌) (@AriEmpire_) October 4, 2021

4. Este usuario resaltó como disfrutaba de Twitter, mientras Facebook e Instagram estaban down.

#serverdown

Me enjoying all the memes on twitter after instagram and Facebook is down#facebookdown #serverdown pic.twitter.com/yIUe5yd0kX — Sekhar (@SomaSiddhu) October 4, 2021

5. Reunión de emergencia en Twitter

Everyone's having an emergency meeting at Twitter right now since FB and IG are down. 🤣 pic.twitter.com/2QBagvr4Nz — ❄ AKIRA⁷ ❄ (@THEWANNAITE) October 4, 2021

6. "Necesito amigos", dice este usuario.

Instagram and Facebook still down? pic.twitter.com/ZdvpbmrOd1 — Christine (@ChristineSylke) October 4, 2021

7. Asimismo algunas marcas han aprovechado el momento para hacer publicaciones llamativas en las redes sociales:

instagram and facebook down? pic.twitter.com/pU8uc3jvoB — ColourPop Cosmetics (@ColourPopCo) October 4, 2021

Welcome to our fans on Instagram and Facebook 👋 pic.twitter.com/9sk4YscTnf — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 4, 2021

Instagram and Facebook are down! A good reminder to stop scrolling and take a breather. What will you do? ☕️#instagramdown pic.twitter.com/TLWKyWLhex — Calm (@calm) October 4, 2021

8. Pero la corona se la lleva Twitter, quien saludo a todos los nuevos usuarios que llegaron ante la caída de sus competidores.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Hasta el momento, la unica declaración oficial de Facebook indicó que están consientes sobre la avería y que estan trabajando para mejorarlo.

"Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente", dijeron en un tuit.

Down Detector, una plataforma de seguimiento de interrupciones en la web, registró cientos de miles de informes para los servicios de la compañía madre. Facebook, Instagram y WhatsApp no cargan o permiten enviar mensajes.