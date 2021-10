Hombre asegura que habló con Brian Laundrie en Carolina del Norte

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Florida asegura que habló con Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, el sábado cerca de un sendero en Carolina del Norte, mientras las autoridades mantienen una imperiosa búsqueda para encontrarlo.

Dennis Davis, un ingeniero de 53 años, está seguro de que tuvo un encuentro con Laundrie, quien le pidió instrucciones para llegar a California e incluso mencionó a su novia, según le dijo al New York Post.

“No tengo ninguna duda de que hablé con Brian Laundrie, ninguna en absoluto”, dijo Davis al Post.

De acuerdo con el mismo medio, desde la semana pasada, las autoridades informaron que estaban investigando pistas de que Laundrie podría estar a lo largo del Appalachian Trail, en Carolina del Norte.

El sábado, Davis dijo que un hombre se acercó a él en una carretera desierta cerca de Appalachian Trail preguntando cómo llegar a California.

“Él dijo ‘Hombre, estoy perdido’. Dije ‘¿Qué estás tratando de encontrar?’ y él dijo: ‘Mi novia y yo nos peleamos, pero ella me llamó, me dijo que me ama y que tengo que ir a California para verla’”, dijo Davis al medio neoyorquino.

Davis le sugirió al joven, que aún no reconocía como Laundrie, tomar la interestatal 40 rumbo al oeste, especificando que esa carretera lo llevaría hasta California, pero él expresó que tomaría otro camino.

El hombre detalló que Laundrie conducía una camioneta pick up blanca o de color claro y llevaba un pañuelo oscuro en la cabeza. Sin embargo, no lo reconoció de inmediato, sino hasta buscó fotos de él en su teléfono.

Tras darse cuenta de que tenía al novio de Petito en su cara, ese mismo sábado Davis se contactó con el FBI, así como con autoridades de Carolina del Norte y Tennessee, pero no recibió una respuesta.

“La policía probablemente está obteniendo millones de pistas sobre este tipo, pero yo no soy un tonto por ahí consumiendo drogas en medio de la noche, soy un profesional altamente educado”, agregó Davis respecto a su denuncia.

Quien sí respondió al llamado fue la hija de “Dog the Bounty Hunter”, cuyo equipo también está buscando a Laundrie, y le envió un audio de la voz del novio de Petito a Davis, quien la reconoció como la misma del hombre que se encontró en la carretera.

Mientras trabaja para seguir la pista de Appalachian Trail, “Dog the Bounty Hunter” informó que entregó a las autoridades algunos artículos encontrados en el Parque Fort De Soto, ubicado en Florida, para que sean examinados y confirmar que Laundrie estuvo ahí.

Laundrie fue reportado como desaparecido desde el 17 de septiembre tras salir de su casa tres días antes y después de que regresó a Florida de un viaje por carretera sin su novia, Gabby Petito, también reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en Wyoming.