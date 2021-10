Hombre muere a tiros en callejón de Aurora

(NOTICIAS YA).-

Un tiroteo mortal se registró en un callejón al norte de Aurora, dejando a un hombre de 26 años de edad fallecido durante el fin de semana.

El Departamento de la policía de Aurora recibió el reporte de crimen en la cuadra 1900 de North Del Mar Parkway. Al llegar los funcionarios encontraron a la víctima con herida de bala.

#APDAlert An adult male was transported to the hospital after being shot in the 1900blk of N. Del Mar Pkwy around 9:15p. The victim is in critical condition.

No suspect info at this time. Any witnesses are asked to call @CrimeStoppersCO. pic.twitter.com/XqSqLpgz2m

— Aurora Police Dept 🇺🇸 (@AuroraPD) October 3, 2021