Julieta Venegas, Bad Bunny y Tainy, estrenarán tema juntos

Luego de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, otra noticia sacudió la Internet, y es que a unos minutos de haberse reestablecido la conexión, la cantante Julieta Venegas y el productor puertorriqueño Tainy, publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram, un arte con la leyenda "LO SIENTO BB:/", indicando que se tratará de un tema colaborativo, al que también se le suma Bad Bunny.

La noticia está escalando la lista de tendencias y se dice podría volver a colapsar las redes esta noche.

Tainy, el reconocido productor de música urbana, está preparando su primer disco. Luego de crear los beats para artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Cardi B, por mencionar algunos, el beatmaker desea probar suerte bajo su propio nombre con un disco que está provocando mucha expectativa.

"Cuando @lunytunes @tuneslt me firmaron estaban terminando y entregando Mas Flow 2, desde ese día siempre soñé con tener mi Mas Flow. Hoy por fin sale el primer track de ese álbum que siempre quise hacer, gracias Benito @badbunnypr por ser LA BESTIA, por confiar en mí y siempre estar ahí, mucho de lo que soy te lo debo a ti 🙏🏼 a Julieta Venegas @julietavenegasp por inspirarme tanto y de pensar que nunca podríamos trabajar juntos hoy me da la oportunidad de ser parte del primer single, eres la mejor y por siempre agradecido, me cumpliste un sueño", compartió con sus seguidores el productor.

Por su parte, el regreso de Julieta al estudio no podía ser más grande, y es que de la mano de estas bestias del urbano, Julieta volverá pero ahora, de forma global: "Hola gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana se estrena el primer single del disco de @tainy , y estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial @badbunnypr", escribió la cantante tijuanense.

Aunque Bad Bunny no ha compartido nada en sus redes sociales, la hora de estreno está confirmada.

¡Fija un recordatorio para que seas el primero en escucharla!

5 Octubre - 12PM MIAMI / 1PM ARG / 11 AM MEX