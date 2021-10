VIDEO: Motor de avión se incendió al despegar tras impacto de un pájaro

(NOTICIAS YA).- Los pasajeros de un avión de Spirit Airlines tuvieron que ser evacuados de emergencia luego de que un pájaro se impactó en uno de los motores justo cuando estaba por despegar.

El vuelo 3044 despegaba del Aeropuerto Internacional de Atlantic City, en Nueva Jersey, con destino a Fort Lauderdale, Florida, la tarde del sábado, alrededor de las 6 p.m., cuando se registró la emergencia.

LEE: Derrame de más de 3 mil barriles de petróleo daña costa del sur de California

El impacto del ave provocó que el motor se incendiara, por lo que el despegue se vio frustrado y el piloto estuvo obligado a detenerse, logrando frenar de manera segura, según un informe de la misma aerolínea.

De acuerdo con los reportes, un total de 102 pasajeros y siete miembros de la tripulación estaban a bordo. Todos fueron evacuados a salvo, solo se reportaron dos personas con heridas leves, y trasladados de regreso a la terminal en un autobús.

Tras el incidente, Spirit Airlines emitió un comunicado felicitando a los miembros de la tripulación “por manejar la situación de manera rápida y segura”.

LEE: Hallan cuerpo que coincide con Miya Marcano en el condado Orange

“El vuelo 3044 de Spirit Airlines de Atlantic City a Fort Lauderdale encontró lo que se cree que es un pájaro grande mientras aceleraba para despegar en Atlantic City, que entró en uno de los motores del avión”, dice el mensaje citado por ABC Action News.

Un video de Lakewood Scoop en Twitter muestra a algunos de los pasajeros deslizándose por la salida de emergencia del avión después del incendio, y mientras los servicios de emergencia aún parecen trabajar por sofocarlo.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeR pic.twitter.com/gJLkajU5KG

— The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021