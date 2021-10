Agente de la DEA murió tras tiroteo en tren de Amtrak; otros dos están heridos

(NOTICIAS YA).- Un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) murió en un tiroteo dentro de un tren de Amtrak en Arizona y otros dos agentes resultaron heridos, mientras uno de los agresores también perdió la vida.

El tiroteo se desató la mañana de este lunes a bordo del tren Sunset Limited, que se dirigía de Los Ángeles a Nueva Orleans, tras llegar a la estación de Tucson a las 7:40 a.m., hora local.

El Departamento de Policía de Tucson informó que los agentes se enfrentaron a tiros con dos hombres que reaccionaron violentamente durante un control de rutina en busca de armas, dinero y drogas, alrededor de las 8 a.m.

De acuerdo con el informe, varios oficiales abordaron el tren y se pusieron en contacto con dos personas en el segundo nivel. Mientras los agentes detenían a una persona, la otra sacó una pistola y abrió fuego contra ellos, dijo el jefe de la Policía de Tucson, Chris Magnus.

This morning's shooting on a train in Tucson resulting in the death of a DEA agent, another in critical condition, & one of our officers in stable condition was horrific. So proud of our @Tucson_Police officers whose heroic actions undoubtedly saved many lives. #RanTowardsDanger

Además, un oficial del Departamento de Policía de Tucson que trabajaba en el operativo de la agencia federal también fue herido y se encuentra en condición estable en un hospital, según lo informado por Magnus.

