Autoridades en alerta ante cifras récord de violencia armada en St. Petersburg

(NOTICIAS YA).- La preocupación reina entre agencias de la ley y la comunidad ante el aumento de homicidios en lo que va de año en St. Petersburg. Es por esto que hoy martes líderes vecinales se reunieron con el Congresista Charlie Crist para buscar posibles soluciones contra estos crímenes.

Agentes abaten a tiros a hombre armado que presuntamente agredió a mujer y niño en St. Petersburg

Las cifras de homicidios registradas en St. Petersburg hasta el momento, están cerca de superar los 15 crímenes mortales del 2020.

Maress Scott, a quien la violencia armada le arrebató a su hijo hace 2 años, estuvo presente en la reunión de este martes en la sede de la Liga Urbana del condado Pinellas, junto al Congresista Charlie Crist.

Este padre, creó la Fundación "Quis For Life" junto a otros líderes sociales para prevenir estos crímenes.

Acusado de matar a 3 compañeros de trabajo con un bate de béisbol y a puñaladas en Florida

Por su parte, el Congresista Charlie Crist, quien también fue gobernador de Florida, destacó la ola de violencia actual en St. Petersburg:

Por su parte, el Alcalde de St. Petersburg, Rick Kriseman, escribió en sus redes sociales este fin de semana, cuando se suscitó un nuevo homicidio:

"Estamos experimentando una pandemia de violencia en Estados Unidos en este momento. Según el FBI, los homicidios aumentaron un 30% desde 2019, el mayor aumento de la historia. St. Pete, Tampa Bay, no han sido inmunes. Los expertos han culpado a COVID/estrés, menos oportunidades/ demasiado tiempo en manos de los jóvenes.... Y seamos realistas: demasiadas armas en las manos equivocadas y demasiadas malas decisiones para resolver disputas (estos no son tiroteos al azar). Pasaremos por esto. Gracias por su paciencia y por su apoyo a nuestras fuerzas del orden mientras trabajan en esto".

We are experiencing a violence pandemic in America right now. According to the FBI, homicides jumped 30 percent from 2019, largest increase ever. St. Pete, Tampa Bay have not been immune. Experts have blamed COVID/stress, less opportunity/too much time on young people's hands... pic.twitter.com/ORyC4rBd4B

— Rick Kriseman (@Kriseman) October 2, 2021