Discusión doméstica deja un fallecido y dos personas heridas

Un hombre murió y dos personas resultaron heridas, incluyendo un funcionario de la Policía Metropolitana de Las Vegas, luego que un tiroteo ocurriera cerca de la Escuela Secundaria Clark.

El incidente ocurrió especificamente en una residencia de apartamentos cerca de la avenida Pennwood y la calle Arville, según informó el capitán Carlos Hank.

Los oficiales fueron enviados al lugar por el reporte de una discusióna doméstica. Al llegar al lugar, respondieron a los disparos del atacante mientras este escapaba.

Después de una breve persecución, encontraron al sospechoso y nuevamente abrieron fuego contra él.

Durante este enfrentamiento, una mujer resultó herida y fue llevada al hospital; además uno de los funcionarios policiales fue alcanzado por los fragmentos de bala y también fue trasladado al centro de cuidados.

#BREAKING we are investigating an officer-involved shooting near Arville and Pennwood. All officers are ok. Please avoid the area. Pennwood at Arville is shutdown to traffic. We will provide updates as we know more. pic.twitter.com/zBrEht0mw5

— LVMPD (@LVMPD) October 5, 2021