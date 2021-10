Escuelas de Hillsborough no exigirán más certificados médicos para excluir uso de mascarillas

(NOTICIAS YA).- La noche de este martes, la Junta Escolar del condado Hillsborough informó su decisión de no requerir más los certificados médicos para que los niños no usen mascarillas en las escuelas, dejándolo a potestad de los padres.

El Distrito Escolar del condado Hillsborough, envió un comunicado a los padres y tutores de estudiantes de esta entidad, informando:

"En la reunión de la Junta Escolar del martes, la Junta Escolar del condado de Hillsborough votó a favor de eliminar la exención médica de exclusión, requisito del mandato de cubrebocas, volviendo al mandato original de la máscara anterior al 18 de agosto que permitió una opción de exclusión de los padres sin requerir documentación médica. En un esfuerzo por dar a los administradores de la escuela, los maestros y el personal el tiempo para poner en práctica esta nueva política, comenzará el jueves 7 de octubre.

Al tomar esta decisión, la Junta revisó las tasas de COVID más recientes para el condado de Hillsborough, así como la tasa de aislamientos y cuarentenas de estudiantes y personal durante las últimas siete semanas. Las tasas y el número de casos han disminuido significativamente desde el mandato de cobertura de rostros más reciente, lo que brinda a la Junta una idea del impacto que tuvo la decisión anterior en nuestras escuelas.

El distrito continuará siguiendo las estrategias de mitigación en los campus y en las instalaciones del distrito según lo recomendado por los CDC, incluida la disponibilidad de desinfectante de manos en todos nuestros edificios, fomentando el lavado de manos durante todo el día, haciendo que las cubiertas faciales estén disponibles para su uso y trabajando con nuestros socios de salud. brindar oportunidades para las clínicas de vacunación.

Esta decisión no cambia nuestra expectativa de que los estudiantes sigan los deseos de sus padres si quieren que su hijo se cubra la cara. Se les pedirá a los padres que completen el formulario de exclusión voluntaria en línea y trabajaremos diligentemente para honrar la intención de esa declaración. El enlace al formulario de exclusión voluntaria en línea se puede encontrar aquí http://web.hillsboroughschools.org/maskoptout . Todos los padres que deseen excluir a su hijo del mandato de la máscara deben volver a enviar el formulario de exclusión voluntaria de los padres. Nuestro enfoque principal seguirá siendo proporcionar una experiencia de aprendizaje de alta calidad para todos los estudiantes", Addison G. Davis, Superintendente.

The School Board voted to remove the medical exemption opt-out requirement of the mask mandate. There is still a mandate with a parental opt-out for HCPS. The parental opt-out form is here – https://t.co/xFzcaKyDuB. This new mandate will take effect Thursday, October 7th, 2021. pic.twitter.com/GGUn07aaPO

— Hillsborough Schools (@HillsboroughSch) October 5, 2021