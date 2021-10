Llamado urgente para donadores de sangre O positivo en San Diego

(NOTICIAS YA).-El Banco de Sangre de San Diego emite un llamado urgente para donaciones de sangre, particularmente de donantes tipo O positivos.

El suministro de donaciones de sangre en todo el país ha alcanzado niveles peligrosamente bajos, algo poco común en esta época del año.

Con el reciente aumento de casos de COVID-19 y la continua propagación de la variante Delta, el banco de sangre de San Diego y otros centros de sangre en todo el país están experimentando una disminución anormal en la cantidad de donantes. Además, se siguen cancelando las campañas de donación de sangre móviles normalmente organizadas por escuelas y empresas.

There is a critical need for ALL BLOOD TYPES and especially TYPE O 🚨! Find a location near you and #donateblood. Patients in our local hospitals rely on blood donors to stay healthy. Become a lifesaving blood donor today! https://t.co/37URl51VIb pic.twitter.com/9HL8iKjrsa

— San Diego Blood Bank (@sdbloodbank) October 5, 2021