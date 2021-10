Miles de residentes siguen sin electricidad tras tormenta en San Diego

(NOTICIAS YA).-Miles de clientes de la compañía de electricidad San Diego Gas and Electric (SDG&E, por sus siglas en inglés) experimentaron un corte de energía el martes por la mañana después de una tormenta eléctrica el lunes por la noche que afectó a tres condados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se detectaron más de 2,000 rayos entre los condados de San Diego, Riverside y Orange durante la tormenta que comenzó el lunes por la noche.

Se informaron cortes de energía en todo el condado, y los residentes más afectados se registraron en el área de Old Town / Hillcrest a partir de las 3 a.m. del martes, según San Diego Gas and Electric. Más de 1,300 clientes se quedaron sin electricidad en el área de Old Town, Golden Hills, Mission Hills, Hillcrest, Balboa Park y Center City debido a los daños causados ​​por el clima.

Otras áreas impactadas al sur del condado de San Diego fueron Chula Vista, Castle Park, National City, Otay Mesa y Tijuana River Park.

SDG&E prevé que el suministro eléctrico volverá a funcionar en estas áreas este martes a las 3 p.m.

Los clientes comenzaron a informar cortes de energía el lunes por la noche después de que una tormenta eléctrica azotó el condado de San Diego. La empresa de servicios públicos informó de 2,500 clientes en San Diego y 4,200 clientes en Oceanside sin electricidad. Se esperaba que en ambas áreas se restablezca el suministro eléctrico a la 1 a.m. del martes. Sin embargo, algunos clientes seguían sin electricidad y no se esperaba que se restableciera hasta más tarde el martes.

Para más información visita: https://www.sdge.com/residential/customer-service/outage-center/outage-map