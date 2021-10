Venezuela campeón mundial de béisbol, Campero fue el mejor jugador

(NOTICIAS YA).- La victoria de Venezuela sobre México catapultó al equipo llanero a lo más alto del podio en el Mundial de Béisbol Sub 23 WBSC. Frente a un marcador 4 a 0 en contra, el equipo local no pudo defender su título y cedió ante el juego contundente de la selección sudamericana, el pasado 3 de octubre de 2021, en la ciudad de Hermosillo.

El tercer lugar se lo llevó Colombia que se impuso 5 a 3 a Cuba, una de las selecciones favoritas, logrando así un importante reconocimiento en este deporte. Pero también uno de sus jugadores, el bateador Gustavo Campero fue reconocido como el mejor del torneo.

El deportista de 24 años contabilizó un promedio de bateo de .571, jugando como receptor y jardinero izquierdo. Tuvo un jonrón y ocho carreras impulsadas, según el sitio oficial wbsc.org.

"Me siento muy bien. Tengo mucho que agradecer. Ya fue un honor estar aquí, y mucho menos ganar los honores de MVP y llevar a Colombia a una medalla de bronce", resaltó el jugador.

"Tenemos un gran grupo, realmente estamos unidos. No puedes entender lo que nos divertimos si no has compartido nuestros juegos en el banquillo", añadió Campero al sitio oficial wbsc.org.

Equipo ideal

Junto al colombiano también destacaron Yu-hun Chen del equipo Chinese Taipei; Álvaro Rubi y Mílcar Pérez de Nicaragua; John Peluffo y Jesús Marriaga de Colombia; Adrián Montero y Erasmo Caballero de Panamá. Robert Pérez, Antonio Pinero y Jesús Lujano de Venezuela cierran el equipo ideal del mundial.