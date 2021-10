VIDEO: Investigan vehículo sospechoso en cercanías de Corte Suprema de Justicia en DC

(NOTICIAS YA).- La Policía del Capitolio en Washington, Distrito de Columbia, investigan un vehículo sospechoso frente a la Corte Suprema a lo largo de First Street, NE.

Autoridades hicieron un llamado a todas las personas para mantenerse alejadod del área.

El Servicio Secreto afirma que mantendrán informando a las personas conforme tengan detalles del incidente.

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021