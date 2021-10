Aprueban mandato de vacunas COVID-19 para nuevos empleados en San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego requerirá que los nuevos empleados muestren pruebas de vacunación contra COVID-19, como medida para frenar la propagación del virus.

El requisito fue aprobado en una votación de 3-2 el martes por la noche por la Junta de Supervisores del condado con los supervisores Jim Desmond y Joel Anderson emitiendo votos en contra.

"Estoy vacunado, pero si no quieres, lucharé por tu derecho a no tener que hacerlo", dijo Desmond en una publicación de Twitter

Just now, I voted against requiring vaccines for all new hires to the County of San Diego. I've gotten vaccinated, but if you don't want to, I'll fight for your rights too. pic.twitter.com/HvY4GR1Gt7

— Supervisor Jim Desmond (@jim_desmond) October 6, 2021