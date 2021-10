En un solo día dos planteles educativos en Virginia entran en alerta

(NOTICIAS YA).- Autoridades de la ciudad de Alexandria arrestaron a un alumno al exterior de la escuela Alexandria City High School por portar un arma de fuego. Mientras que en Arlington otra instalación educativa tuvo que cerrar a causa de una llamada telefónica en la que reportaron un posible tirador activo.

“Me llamó mi hijo asustado porque dice que han llamado diciendo que van a disparar a los alumnos”, expresó una madre de familia de Washington Liberty High School.

Esta madre hispana describe que la llamada telefónica de su hijo le robó la tranquilidad esta mañana a eso de las 8 luego de que, según las escuelas públicas de Arlington, recibieron un informe anónimo de un tirador activo.

“Para mí ha sido muy preocupante ahora si gracias a dios no pasó nada, no encontraron a nadie”, añadió.

El plantel ubicado sobre la North Stafford en Arlington se mantuvo cerrado durante la investigación. Según el departamento de la policía no encontraron evidencia de una amenaza inmediata. Por medidas de precaución, cancelaron las clases del día. Sin embargo, ese no fue el caso en la escuela secundaria Alexandria City donde un alumno fue arrestado por portar un arma en el plantel.

“Esta mañana el departamento de la policía recibió una notificación de Alexandria City High School informando que un estudiante posiblemente portaba un arma. Trabajamos para ubicar al alumno y detenerlo antes de que entrara al plantel, recuperamos el arma y el alumno fue arrestado”, explicó la portavoz de la policía de Alexandria, Amanda Pega.

Por medidas de precaución, Alexandria también cerró de emergencia mientras realizaban la investigación. No obstante, las clases del día continuaron.

“Yo me sentí un poco raro porque estaba en la escuela porque nos dijeron que estábamos en lockdown pensé que era falsa alarma pero no era. Los maestros todos preocupados no sabemos qué pensar ni qué decir”, comentó un estudiante de Alexandria City High School.

“La desesperación de nosotros como padres en ese momento es bien difícil pensar bien actuar bien algunos no tenemos como ir por ellos algunos si pero es un momento muy feo que a nadie deseo eso”, dijo una madre de familia de Washington Liberty High School.

Las escuelas públicas de Alexandria y Arlington indicaron que la seguridad de los alumnos es prioridad, ambas enviaron notificaciones a padres de familia informándoles sobre los sucesos.