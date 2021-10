Liga nacional de fútbol femenino se reanuda tras escándalo sexual

(NOTICIAS YA).- La Liga Nacional de Fútbol Femenino regresa a la cancha la noche de este miércoles 6 de octubre de 2021, por primera vez, desde que las acusaciones de conducta sexual inapropiada sacudieran la liga, provocaran renuncias importantes y llevaran a la cancelación de los partidos del fin de semana pasado, según informó CNN.

La controversia surgió de un informe de investigación de The Athletic publicado la semana pasada, en el que jugadoras alegaron que el entrenador de North Carolina Courage, Paul Riley, usó su influencia y poder para acosar sexualmente a las jugadores y, en un incidente, obligar a una de ellas a tener relaciones sexuales con él.

Según el informe, la exjugadora Sinead Farrelly manifestó que Riley, de estado civil casado, la obligó a entrar a su habitación de hotel para tener relaciones. En otro incidente también señaló que el entrenador la exigió a ella y a su compañera de equipo, Mana Shim, a que se besarán.

El Athletic le pidió a Riley que comentara sobre su supuesta mala conducta, a lo que respondió que las afirmaciones de las exjugadoras eran "completamente falsas". Según The Athletic, Riley les dijo en un correo electrónico: "Nunca he tenido relaciones sexuales ni he hecho insinuaciones sexuales a estas jugadores".

Las consecuencias del informe han sido significativas. North Carolina Courage despidió a Riley, quien ha entrenado a tres franquicias en ocho temporadas. La comisionada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), Lisa Baird, renunció, y la liga de 10 equipos canceló todos los partidos programados para el fin de semana pasado.

La Asociación de Jugadoras de la NWSL dijo en un comunicado que los partidos programados se reanudarían el miércoles, agregando el hashtag #NoMoreSilence (No más silencio).

"Hemos tomado la pausa del fin de semana para evaluar", dijo la NWSLPA en un comunicado. "Reconocemos que no procesaremos el dolor de los últimos días en un fin de semana o una semana. En medio de las declaraciones que las ligas y los clubes se lanzan rápidamente, nos hemos estado escuchando a nosotros mismos y a los demás".

Disculpas públicas

En una carta el miércoles, el propietario y presidente de North Carolina Courage, Steve Malik, se disculpó. Reconoció que su intento por establecer condiciones adecuadas para las deportistas fracasó y que conductas similares son rechazadas por el club. Destacó, además, que el entrenador fue cesado cuando se conoció el informe y prometió su esfuerzos por crear un entorno seguro para las jugadoras.