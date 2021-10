Capturan a sospechoso de tiroteo que dejó 4 heridos en escuela en Texas

(NOTICIAS YA).- Timothy George Simpkins, de 18 años, ha sido detenido tras ser identificado por la policía como el tirador en una escuela de Texas, cuyo incidente dejó al menos cuatro heridos la mañana de este miércoles.

Por medio de Twitter, el Departamento de Policía de Arlington informó que el joven fue detenido sin incidentes y acusado de múltiples cargos.

De acuerdo con CBS, Simpkins será acusado de tres cargos de agresión agravada con un arma mortal tras entregarse a través de un abogado, según informó el asistente del jefe de policía de Arlington, Kevin Kolbye.

The suspect has been taken into custody without incident and charged with multiple counts of Aggravated Assault with a gun. Most students have been safely evacuated from Timberview High School. Thank you for everyone’s help. pic.twitter.com/h9Zs8Zxpze — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

En conferencia de prensa, Kolbye detalló que un estudiante fue sometido a cirugía y un hombre adulto y una mujer también están hospitalizados. La cuarta víctima fue atendida en la escuela.

Simpkins fue detenido luego de que las autoridades iniciaran a buscarlo fuera de la escuela, destacando que estaba armado y era peligroso.

En cuanto al resto de los estudiantes, las autoridades informaron que la mayoría ya han sido evacuados de manera segura.

LIVE: authorities are outside the residence of suspect Timothy George Simpkins. Suspect has not been found at this moment. pic.twitter.com/EhaKrliB14 — CW33 TV (@CW33) October 6, 2021

Las autoridades también informaron que un arma fue recuperada en las calles y será entregada a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo, pero aún no confirma si fue la utilizada en el tiroteo.

Tras el tiroteo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió la siguiente declaración:

Identifican a tirador de escuela en Texas, al menos 4 heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo reportado la mañana de este miércoles en una escuela secundaria de Texas y las autoridades están pidiendo el apoyo del público para detener al sospechoso.

El informe de un tiroteo en el segundo piso de Timberview High School fue reportado alrededor de las 9:15 a.m., hora central, y se cree que se desató tras una pelea entre un estudiante y otra persona, de acuerdo con CNN.

El Departamento de Policía de Arlington informó que el ataque armado no se trató de un acto de violencia al azar, sino que un estudiante se peleó y sacó un arma.

Las autoridades han identificado al sospechoso como Timothy George Simpkins, de 18 años, quien se cree escapó de la escena en un Dodge Charger 2018 con placa PFY-6260 y es considerado armado y peligroso.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

De acuerdo con los informes, tres de los heridos, al parecer estudiantes, fueron trasladados a un hospital, sin que se detalle su condición, y uno más fue atendido en la escena del tiroteo.

Kevin Kolbye, subjefe de policía del Departamento de Policía de Arlington, dijo que dos de las víctimas recibieron heridas de bala, pero no está seguro de la gravedad de las lesiones.

En redes sociales han circulado dos videos que muestran parte de lo ocurrido al interior de la escuela. En una de las escenas se ve a dos personas peleando a golpes dentro de un salón de clases, y se sospecha que fue el altercado que terminó en el tiroteo.

Reportan tiroteo activo en escuela de Texas, varios heridos

La Policía de Arlington tuiteó durante la mañana de este miércoles que estaban en la escena “de un tiroteo en Timberview High School”, hasta donde arribaron otras agencias policiales y de emergencia.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

El Distrito Escolar Independiente de Mansfield confirmó a Fox 4 que la Policía de Arlington y otras agencias policiales vecinas despejaron la escuela luego de una situación de tirador activo.

Las autoridades informaron preliminarmente que estaban en una “búsqueda metódica” dentro de la escuela, de acuerdo con CNN.

De acuerdo con los informes de varios medios, al menos tres personas fueron heridas de bala y trasladadas a un hospital, pero nadie murió.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021

Poco antes, la candidata a congresista Shenita Cleveland informó en Twitter sobre el tiroteo activo en Timberview High School, destacando que un maestro había muerto.

Sin embargo, en una actualización, Cleveland corrigió asegurando también que varias personas estaban heridas, pero no había muertes.

UPDATE: Multiple people are wounded, no deaths! School on lockdown. — Shenita Cleveland (@ClevelandFor30) October 6, 2021

Hasta el momento no se han obtenido informes sobre el tirador ni la condición de los heridos.

Las autoridades informaron que la escuela está cerrada y ya están en comunicación con los padres de familia para reunirlos con sus hijos en el Centro de Artes Escénicas de Mansfield, hasta donde los estudiantes serán trasladados en autobús.