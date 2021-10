Revelan que Brian Laundrie voló de Utah a Florida tras pelea con Gabby Petito

(NOTICIAS YA).- Brian Laundrie voló a Florida desde Utah unos días después de la pelea con su prometida Gabby Petito, a la que respondieron policías, y luego regresó para volver a reunirse con ella, de acuerdo con el abogado de los Laundrie.

La revelación del abogado de la familia Laundrie se dio el mismo día en que los padres de Petito hablaron con el Dr. Phil y la hermana de Brian, Cassie, concedió una entrevista a ABC asegurando que no sabé en dónde está su hermano.

Laundrie, de 23 años, tomó un vuelo comercial de Salt Lake City a Tampa el 17 de agosto, cinco días después de que él y Petito tuvieron una pelea a la que respondieron agentes, cuya intervención quedó captada por la cámara corporal.

El 23 de agosto, Brian volvió a tomar un vuelo para regresar a Salt Lake City y “reunirse con Gabby”, dijo Steven Bertolino, abogado de la familia Laundrie, a Newsday.

“Brian voló a casa para obtener algunos artículos y vaciar y cerrar una unidad de almacenamiento para ahorrar dinero mientras contemplaban extender el viaje por carretera”, dijo Bertolino a Newsday a través de un mensaje de texto, de acuerdo con Audacy.

Sin embargo, Laundrie regresó a Florida sin Gabby en la camioneta Ford Transit que ambos compartían el 1 de septiembre. El vehículo fue decomisado el 11 de septiembre, el mismo día en que ella fue reportada como desaparecida por su familia en Nueva York.

Padres de Petito identificaron su cuerpo por una prenda

En una entrevista con el Dr. Phil, los padres de Petito revelaron que una prenda en especial les confirmó que el cuerpo encontrado el 19 de septiembre en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, pertenecía a ella; antes de que las autoridades la identificaron oficialmente y de que su muerte fuera catalogada como homicidio.

Los cuatro padres de Petito, la mamá Nichole Schmidt, el padrastro Jim Schmidt, el papá Joseph Petito y la madrastra Tara Petito, se sentaron con el Dr. Phil para la entrevista.

Jim Schmidt dijo que él estaba en Wyoming para la búsqueda de su hijastra cuando recibió una llamada del FBI sobre información que querían compartir con la familia, el hallazgo de los restos de Gabby.

El padrastro de Petito dijo que el FBI le “describió una prenda que combinaba con una de sus sudaderas favoritas que sabíamos que era de ella”.

Por su parte, Nichole dijo que ya sentía que su hija había fallecido semanas antes, cuando se enteró el 11 de septiembre de que Brian Laundrie había regresado a Florida sin ella.

“Sentí en mi corazón que ella se había ido”, dijo la madre de Gabby.

La familia reveló que a principios de septiembre todos estaban preocupados tanto por Gabby como por Brian porque no habían tenido noticias de ninguno de los dos.

“De hecho, pensamos que ambos estaban desaparecidos en ese momento en el que estábamos llamando”, dijo Nichole. Poco después se enteraron de que Brian estaba en casa y se había negado a hablar con la policía.

Los cuatro padres de Petito expresaron sus sospechas de que Laundrie está bien y escondiéndose en algún lugar, utilizando su experiencia al aire libre para sobrevivir y evadir a la policía.

“No sé dónde está Brian”, dice su hermana

Por su parte, Cassie Laundrie, hermana de Brian, habló en una entrevista con “Good Morning America” ​​de ABC revelando que ella estuvo con él y sus padres en un campamento en el parque Fort De Soto de Florida el 6 de septiembre.

“La última vez que vi físicamente y la última vez que hablé físicamente con mi hermano fue el (6 de septiembre)”, dijo Cassie, detallando que ese día él se tomó una foto con su hijo de 5 años.

Cassie aseguró que no hubo nada peculiar ese día, que desde entonces no ha tenido contacto con su hermano y que no sabe si sus padres están involucrados en su desaparición; la cual reportaron el 17 de septiembre, a pesar de haberlo visto salir de casa tres días antes.

“Le diría a mi hermano que simplemente se presente y nos saque de este horrible lío”, dijo Cassie.

La hermana de Laundrie también dijo que era “bastante típico” verlos discutir y alejarse, pero que nunca vio violencia entre ambos.