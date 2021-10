"Sin vacuna no hay trasplante de órganos": Hospital de Colorado

(NOTICIAS YA).-Una mujer no podrá recibir un trasplante de riñón en Colorado porque ella y su donante no están vacunados contra el covid-19.

Se trata de Leilani Lutali, de Colorado Springs, quien recibió una carta del hospital de la Universidad de Colorado (UCHealth) donde le informan que se encuentra inactiva en la lista de espera por "incumplimiento al no recibir la vacuna COVID".

“En casi todas las situaciones, los receptores de trasplantes y los donantes vivos en UCHealth ahora deben vacunarse contra COVID-19 además de cumplir con otros requisitos de salud y recibir vacunas adicionales”, dice el hospital.

Ante esta situación, Lutaliz asegura que su vida está "en peligro" si no se le permite recibir el trasplante.

“La inyección es relativamente nueva y, como consumidor, no soy de los primeros en adoptarla. Espero y veo qué está pasando. Siento que me están obligando a no poder esperar y ver y que tengo que inyectarme si quiero este trasplante que me salva la vida”, expresó.

El hospital dijo en la carta que Lutali tiene 30 días para vacunarse y, si se niega, será eliminada de la lista de trasplantes.

"Continuará acumulando tiempo de espera, pero no recibirá una oferta de riñón mientras esté inactivo", declaró el hospital en la carta.

Por su parte, Lutali dijo que contrajo el COVID-19 durante el verano pasado, y que en este momento no le preocupa el virus.

"Mi primera vez (con el virus) estaba casi asintomática, así que no me preocupa.

Cabe destacar que al donante potencial de Lutali, Jaimee Fougner, también le dijeron que no era elegible para la cirugía, ya que tampoco está vacunada.

"Cuando le expliqué que no, que no podría tomar la inyección de COVID, entonces el comentario fue, bueno, su viaje termina aquí, porque requerimos que todos nuestros donantes y receptores tengan la vacuna COVID-19", dijo Fougner. .