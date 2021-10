Una de cada tres mujeres sufre de violencia doméstica en Texas

En este mes de octubre se quiere hacer conciencia sobre la violencia doméstica, muchas historias desgarradoras de hombres y mujeres que han sido el centro de esta violencia alzan la voz.

Una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos es víctima de violencia familiar y específicamente en el estado de Texas una de cada tres sufre de este fenómeno social.

El caso de Rosario, una mujer que durante 20 años soportó el trato más bajo por parte de su pareja, afortunadamente desde hace 8 años se liberó de esas cadenas.

Los celos fueron el principal motivo para que su esposo desconfiara de ella y la tratara de la manera más ruin

“Me golpeaba, me humillaba, me trataba mal, me amarraba con cadenas, fue muy difícil salir de una situación de violencia doméstica,” así lo recuerda Rosario quien fue sometida dos décadas por la persona que la amaba.

suele ser difícil aún más cuando la víctima vivía en área rural incomunicada.