Emiten alerta de alérgenos no declarados en galletas "Chocolate and the Chip"

(NOTICIAS YA).-Chocolate and the Chip LLC de California emitió una alerta de alergias por que algunos de sus productos contienen alérgenos no declarados y podría ser peligroso para los consumidores, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La compañía está retirando del mercado variedades de sus galletas porque pueden contener trigo, leche, soja y nueces de árbol no declaradas en la etiqueta del envase.

Según la declaración de riesgo de la FDA, "las personas que tienen alergia o sensibilidad severa a un tipo específico de alérgenos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos."

Citando a la agencia de salud, los productos afectados incluyen galletas con chispas de chocolate, bizcochos y crujientes de arroz bajo estas etiquetas:

NOMBRE INGREDIENTES NO DECLARADOS

The Original Trigo, leche, soja y avellanas. The Sweetie Trigo, leche y soja. Spiced Oatmeal raisin Trigo, leche y soja. Spiced rum oatmeal raisin cookies Maple macadamia Trigo, leche, soja y avellanas. Fluffadoodle Trigo, leche y soja. The disco ball Trigo, leche y soja. Hot chip summer Trigo, leche y soja. Oktoberfest Trigo, leche y soja. Peanutbutter spice Trigo, leche y soja. Funfetti Trigo, leche y soja. Fluffa-Nutta Trigo, leche y soja. The Fluffetti Cookie

Cake Trigo, leche y soja. The big cookie cake Trigo, leche, soja y avellanas. Original Nutella

Cookie cake Trigo, leche, soja y avellanas. Lavender Trigo, leche, soja y avellanas. Boozy banana Walnut Trigo, leche, soja y sulfito. The original gluten free Leche, soja y avellanas. Gluten Free sweetie Leche, soja y avellanas. Gluten Free cookie cake Almendras y avellanas. Gluten Free Nutella cookie cake Leche, soja, almendras y avellanas. The OG rice crispy Leche y soja. Brown butter rice crispy treat -salted

caramel Leche y soja. Brown butter rice crispy treat

-Chocolate Leche. Brown butter rice crispy treat -confetti Leche. The sweetie rice crispy Leche y soja. Pumpkin Spice cookie bundt cake Trigo, leche,sulfito y soja.

Se distribuyeron localmente galletas, bizcochos y crujientes de arroz en el área de Los Ángeles, así como en CA, MA, TX, ID, NY, AL, AZ, AR, WA, UT, NJ, FL, OH, CO, GA, ID , MI, NV, NC, PA, VA, OR.

También llegó a los consumidores a través del comercio electrónico y las tiendas minoristas emergentes.

Hasta la fecha no hay reportes de enfermedades relacionadas con las galletas.

Se insta a los consumidores que hayan comprado las galletas afectadas por el retiro, dejar de consumirlas de inmediato.

Y quienes tengan más preguntas sobre este retiro de mercado pueden comunicarse con la compañía al 213-792-2810.