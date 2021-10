Futbolista brasileño es acusado de intento de homicidio

(NOTICIAS YA).- Tras propinarle una violenta patada en la cabeza al árbitro, el jugador William Ribeiro del Sport Club San Pablo fue detenido y ahora se enfrenta a la justicia brasileña bajo los cargos de intento de homicidio.

El repudiable hecho se suscitó el lunes pasado durante un partido de la segunda categoría del estado Río Grande do Sul, frente al Guaraní, disputado en el municipio Venancio Aires.

En entrevista telefónica con CNN, Vinicius de Lourenco de Assuncao, quien es el jefe de policía de Venancio Aires, dijo que el futbolista fue liberado de la cárcel el martes, para que responda al proceso en libertad.

Al comienzo del segundo tiempo, Ribeiro atacó al árbitro Rodrigo Crivellaro, primero con un golpe de puño que lo derribó y luego, en el suelo, le propinó una violenta patada que lo dejó inconsciente. Fue llevado de emergencia al hospital, y fue dado de alta el martes. Un vídeo del incidente se hizo viral en redes sociales.

Mira el vídeo: https://bit.ly/3agqCqW

"Realmente no recuerdo (lo que pasó). Mis colegas árbitros me dijeron que le saqué la tarjeta amarilla. Me dio un puñetazo en la cara, me caí al suelo, me patearon y me desmayé", dijo Crivellaro a una estación de radio local.

"Este jugador necesita tratamiento porque está totalmente fuera de control. Merece ser arrestado durante mucho tiempo", añadió.

El incidente ahora es investigado por la justicia de Río Grande do Sul, y también por la Justicia Deportiva, mientras que Sport Club Sao Paulo dijo que está "profundamente avergonzado" de la agresión y que el contrato de Ribeiro fue rescindido.

Ningún abogado apareció para defender a Ribeiro, según Assuncao, y el caso ahora está en manos del defensor público estatal.

William Ribeiro tiene antecedentes de conducta violenta. En 2014 propinó un golpe de puño a un rival durante un partido y también fue acusado de agredir a un hincha en un incidente aislado.