Inundaciones repentinas dejan 4 muertos en Alabama

(NOTICIAS YA).-Las fuertes lluvias en Alabama provocaron inundaciones repentinas matando a cuatro personas, incluida una niña de 4 años, mientras los equipos se apresuraban a rescatar a personas de automóviles y casas, dijeron las autoridades.

De acuerdo con CNN, dos muertes se registraron en el condado de Marshall, en el norte de Alabama. Una niña de 4 años fue encontrada muerta en la ciudad de Arab y una mujer joven, de 18 años, murió en las cercanías de Union Grove.

El agua de las torrenciales lluvias también abarrotó carreteras, estacionamientos y patios, desde la noche del miércoles en las comunidades de Birmingham y sus alrededores en el centro de Alabama.

Un hombre de 23 años y una mujer de 23 años murieron después de que el agua de la inundación barriera su vehículo sobre una barandilla el miércoles por la noche en la ciudad de Hoover, al sur de Birmingham, dijo el alcalde de Hoover, Frank Brocato.

“En un par de minutos, el agua corriendo empujó el vehículo sobre la barandilla y fuera de la vista de los socorristas”, informó el jefe de la División de Bomberos de la ciudad, Duane Prater, sobre la pareja, que en un principio fue reportada como desaparecida.

Tan solo en unas pocas horas, partes del área de Birmingham recibieron 4-7 pulgadas este miércoles, en donde el promedio de octubre es de 3.34 pulgadas, lo que significa que partes del área recibieron significativamente más de lo que normalmente reciben en un mes completo.

Several waves of slow-moving, intense storms developed over Shelby/Jefferson counties last night with estimated rain rates as high as 4-5 in/hr. Heavy rainfall, back-building, and saturated soils resulted in extreme, rapid flooding with rainfall estimates up to 13 inches! #alwx pic.twitter.com/VO2rHeJldD

Más de 80 rescates de hogares en Pelham

Las inundaciones también atraparon rápidamente a numerosos residentes y automovilistas el miércoles por la noche en Pelham, a unas 20 millas al sur de Birmingham, dijo el jefe de bomberos de Pelham.

Los socorristas en Pelham recibieron más de 280 llamadas y realizaron más de 80 rescates de hogares y al menos 15 de vehículos que usaban botes y otros medios, informó el jefe de bomberos de Pelham, Michael Reid, el jueves por la mañana.

5:45AM UPDATE:

-281 calls for service during the active flooding event

-82 rescued from homes

-15-20 rescued from vehicles

-15 agencies assisted in the operation

-107 emergency responders

-16 boats staged and 12 were in the water at one point

— Pelham Fire Department (@PelhamFire) October 7, 2021