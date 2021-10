Piden ayuda para repatriar cuerpo de joven hispano

(NOTICIAS YA).-La policía de Aurora aumentó a tres mil dólares la recompensa para quien pueda dar información sobre el responsable de atropellar a un joven hispano y huir de la escena, mientras la víctima agonizaba.

Mientras tanto, la familia del fallecido, quien pide justicia, necesita ayuda de la comunidad para repatriar el cuerpo a Honduras.

Según documentos policiales, Antony viajaba en su motocicleta, cuando fue impactado por un vehículo.

Un video de cámaras de vigilancia muestra el momento en que el conductor huyó de la escena, dejando moribundo al menor hispano.

Posteriormente, el joven fue llevado a un hospital local donde finalmente falleció.

“Yo llegué al hospital y estábamos con todos los amigos de él. Estuvimos allí unos 20 minutos, yo quise entrar, no me dejaban y después salió una enfermera y me dijo que no la había hecho él“, destacó la novia de Antony.