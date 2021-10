Advierten sobre "Club de pelea" entre adolescentes de Fort Collins

(NOTICIAS YA).-

La policía de Fort Collins dice que está investigando informes de "club de peleas" que están reportándose entre los vecindarios de la ciudad, que incluye adolescentes peleándose entre sí frente a otros integrantes del grupo.

Segun la investigación, las reuniones se deciden en aplicaciones de redes sociales, incluida Snapchat.

En algunos casos, se notificó a la policía sobre los incidentes o recibieron el reporte posteriormente.

We've recently learned about "fight clubs" popping up in neighborhood parks around Fort Collins. Police have been called to a few of these incidents or notified after the fact, and we want to let families and residents know about this dangerous trend. (1/4) pic.twitter.com/xbf2l4aeTI

— Fort Collins Police (@FCPolice) October 6, 2021