Pronostican lluvias y clima más fresco para San Diego

(NOTICIAS YA).-Los meteorólogos del servicio nacional advierten sobre temperaturas más frescas y un sistema de baja presión durante los próximos días, para el condado de San Diego.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dice que se espera una llovizna irregular el jueves por la mañana, ya que un sistema de baja presión del oeste traerá enfriamiento hasta el viernes.

También se pronostican fuertes vientos para las montañas y los desiertos esta noche hasta el viernes por la noche, con lluvias más generalizadas desde el jueves hasta el viernes por la mañana.

Here is the projected rainfall for Thursday night and Friday. Most amounts will be 1/4" to 1/2" with local amounts over 1" possible in the mountains. #CAwx pic.twitter.com/EhqupTVO1I

Las lluvias podrían prolongarse durante la tarde en las áreas del interior, dijeron los meteorólogos.

Los meteorólogos dicen que el enfriamiento continuará el viernes con altas temperaturas en algunas áreas montañosas y de valles interiores de 20 a 25 grados por debajo del promedio.

Durante el cambio en el patrón del clima, las altas temperaturas en las montañas y los valles estarán entre 10 y 15 grados por debajo del promedio, mientras que la costa y los desiertos verán una caída de 5 grados, dijo el NWS.

It will be feeling a bit like fall out there for the next couple of days 🍂

High temps today in the mtns and valleys will be 10 to 15 degrees below average, while the coast and deserts will be around 5 degrees below average.

It will be even cooler on Friday! #cawx pic.twitter.com/rMXbVZrE2c

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 7, 2021