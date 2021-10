San Diego recuerda a víctimas en el mes de concientización por violencia doméstica

(NOTICIAS YA).- En el año 2020 se registraron más de 17 mil casos, uno por ciento más que en 2019; y aunque los homicidios por violencia domética dismiuyeron un 15 por ciento; el temor es que muchos de esos casos no hayan sido reportados.

La abogada de la fiscalía de distrito y presidanta del comité de violencia doméstica del condado de San Diego, Claudia Grasso, comenta que "en el 2020 cuando no pudimos salir, no pudimos hablar con familiares, no pudimos hablar con amigos, no pudimos llevar a los niños a la escuela o ir al mandado para tener esa excusa para ir a reportar esos incidentes de lo que nos estaba pasando en la casa. Entonces sí es un fenómeno que estamos viendo más ahora que ya estamos abriendo un poco más después de la pandemia."

Educarse sobre qué es violencia doméstica y reconocer los signos de abuso puede hacer la diferencia para prevenir más casos.

"Lo común es que una pareja ejerce poder y control sobre otra."

Lo más importante es reconocer que este fenómeno existe y que víctimas, familiares y amigos pueden ayudar a evitarlo o detenerlo.

"Si realmente no quieren hablarle a la policía, esta bien, pero eso no debe impedir obtener ayuda."