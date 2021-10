Southwestern College perdona $1.5 millones en deuda estudiantil

(NOTICIAS YA).-El colegio comunitario Southwestern anunció este jueves que perdonará $1.5 millones en deuda estudiantil para más de 4,200 estudiantes, usando fondos especiales de subvenciones federales.

Para los estudiantes inscritos entre la primavera de 2021 y en el verano de 2021, se les perdonará la matrícula pendiente y cuotas de inscripción relacionadas. Las retenciones por falta de pago se eliminarán de las cuentas de este grupo de estudiantes, por lo que se anima a los estudiantes a volver a inscribirse a clases, de acuerdo a un comunicado de Southwestern College.

“Southwestern College está asumiendo un compromiso significativo de apoyar a nuestros estudiantes invirtiendo directamente en ellos”, dijo el superintendente / presidente Dr. Mark Sanchez. "Entendemos que los estudiantes han enfrentado barreras financieras debido a la pandemia de COVID-19, por lo tanto, el trabajo de la universidad es eliminar estas barreras, creando un camino claro para la reinscripción de estudiantes y la búsqueda de sus metas en Southwestern College".

