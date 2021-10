VIDEO: Tres asaltantes apuñalan y dan golpiza a adolescente a plena luz

(NOTICIAS YA).- Un video difundido por las autoridades de Nueva York muestra a tres sujetos vestidos de negro asaltando violentamente a un joven en la zona de East Village.

De acuerdo con el New York Post, el ataque ocurrió este domingo poco antes de las seis de la tarde, indicó la policía neoyorquina (NYPD) al publicar la grabación para dar con dos de los agresores.

En las imágenes se puede apreciar cómo uno de los criminales lanza un pesado patín metálico al joven de 19 años, enviándolo al suelo, donde uno lo somete mientras otro le da múltiples puñetazos.

Luego llega un tercero a apuñalarlo brutalmente para después emprender la fuga.

Este lunes fue arrestado uno de los atacantes. Este tiene solo 14 años, y su identidad no ha sido dada a conocer por la misma razón. El joven enfrenta un cargo por agresión.

La NYPD reiteró que los otros dos delincuentes continúan prófugos y pidió la ayuda de la ciudadanía para identificarlos y dar con su paradero.

La víctima fue atendida en el hospital Bellevue y, de acuerdo con las fuentes citadas, no está cooperando con la investigación.

El New York Post destacó además que el ataque se registró en el marco de un repunte de la violencia armada contra adolescentes en Nueva York.

🚨WANTED for ASSAULT: On 10/3/21 at approx. 5:45PM, front of 254 E 3 St @NYPD9PCT Manhattan. The suspects punched, kicked & stabbed a 19 Y/O male victim in his shoulder. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/9O8omq7Y4m

