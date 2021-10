Más de 100 víctimas dejó explosión de mezquita chiita en Afganistán

(NOTICIAS YA).- Más de 100 personas fueron víctimas de una explosión perpetrada por un atacante suicida en una mezquita chiita en la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán.

Al menos 20 personas murieron y otras 90 resultaron heridas en el atentado terrorista, de acuerdo con lo dicho por Sara Chare, funcionaria de Médicos Sin Fronteras (MSF), a CNN.

Por su parte, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán confirmó el ataque en Twitter al expresar preocupación por los informes de “bajas muy altas”.

“La información inicial indica que más de 100 personas murieron y resultaron heridas en una explosión suicida dentro de la mezquita”, dijo la misión en un tuit.

