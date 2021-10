Buscan intensamente a niño hispano de 3 años que desaparecido en Texas

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Texas están llevando a cabo una intensa búsqueda para tratar de localizar a salvo a un niño hispano de 3 años que fue visto por última vez jugando con un perro afuera de su casa, cerca de un bosque.

Christopher Ramírez fue visto por última vez alrededor de la 1:30 p.m. del miércoles jugando con un perro, con el que está familiarizado, afuera de su casa en la cuadra 10000 de Deer Park Lane, dentro de la subdivisión rural Foxfire, en Plantersville, al noroeste de Houston.

De acuerdo con los informes, su madre, Araceli Núñez, empezó a buscarlo un par de minutos después, cuando notó su ausencia. La mujer dice que corrió rápido, llamándolo por su nombre, pero él no respondió y no lo volvió a ver.

Alrededor de 15 minutos después de que no pudo encontrar a su hijo, Núñez llamó a la policía. La Oficina del Alguacil del Condado de Grimes inició la imperiosa búsqueda del niño desde la tarde del miércoles.

La oficina del alguacil informó que hasta la noche del jueves se habían realizado cinco búsquedas sin encontrar nada. Al menos 150 personas, entre agentes y voluntarios, han participado en los operativos, en los que también se han utilizado perros, drones y hasta un helicóptero.

At the request of the Grimes County Sheriff's Office, no more volunteers are needed at the search site at this time. We appreciate everyone's efforts to help find Christopher. No tip is too small to report. #BCSTX #HouNews

Las autoridades han utilizado almohadas y mantas de Christopher para que los perros sigan su rastro y fueron guiados hasta un estanque, pero no encontraron nada.

La búsqueda de este jueves incluyó el drenado de estanques y el apoyo de buzos para buscarlo en cuerpos de agua. También han registrado algunas piscinas del área, pero no han encontrado nada.

Núñez dijo que cree que alguien tiene a su hijo y en una conferencia de prensa pidió al público que la ayuden a encontrarlo.

Breaking: Nunez believes someone is hiding her son from her. “He needs his mom,” Nunez pleaded.

Sheriff Sowell said there is no evidence of an abduction at this time.

Grimes County Sheriff’s Office: 936-873-2151@KAGSnews @KHOU @6NewsCTX pic.twitter.com/lz35vmQHMv

— Cierra Villarreal (@cierra_kags) October 7, 2021