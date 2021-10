Compran autobuses eléctricos para nuevo “servicio rápido” al sur de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (MTS, por sus siglas en inglés) anunció el viernes la orden de compra de una docena de autobuses 100% eléctricos para brindar un nuevo servicio al sur del condado de San Diego.

La nueva ruta “Iris Rapid” está destinada a brindar un servicio rápido con paradas limitadas en el área de South Bay, desde Otay Mesa hasta Imperial Beach a través de la ruta estatal 905 y Coronado Avenue.

Coming soon: Electric Rapid buses. These will be the first 60-ft electric buses in our fleet & will operate on the future Iris Rapid, which will provide service between Imperial Beach & Otay Mesa, connecting residents to the Blue Line Trolley at Iris Ave: https://t.co/ALMYAGNEIt pic.twitter.com/Ojt8FpCdfi

