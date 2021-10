Conductor ebrio mata a una persona y deja a otras 2 heridas en Clearwater, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado por manejar en estado de ebriedad, causar la muerte de una persona y herir a dos más, tras chocar la noche de este jueves en Clearwater.

Winston B. Norman, de 32 años, enfrenta cargos de homicidio vehicular, homicidio por DUI y conducir con una licencia suspendida o revocada que implica muerte, luego de manejar un automóvil Volkswagen 2010 rojo a al alta velocidad cerca de las 10:29 p.m. de este viernes en Bayshore Boulevard, cerca de San Mateo Street, perder el control, salirse de la vía y chocar contra varios árboles.

Norman, fue ingresado en la cárcel del condado Pinellas luego de haber sido dado de alta del hospital Bayfront y se dio a conocer que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Tras el apartoso y mortal accidente, ambos sentidos de la Bayshore Boulevard en Clearwater estuvieron cerradas durante varias horas.

Norman Winston is the driver of the car that was speeding and crashed late Thursday, killing a passenger. He is charged with DUI manslaughter and vehicular homicide. Less than a year ago, he was arrested on another DUI charge. He was not supposed to have been driving last night. pic.twitter.com/5FlDhu4BM8

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) October 8, 2021